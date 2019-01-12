В калужском Обнинске стартовала акция по приёму новогодних ёлок

Обнинск, Калужская область, , 20:51 — REGNUM В городском парке Обнинска Калужской области стартовала акция по приёму новогодних ёлок. Специально для этого в парке огорожена территория в районе контейнера для сбора макулатуры.

Как сообщили 12 января корреспонденту ИА REGNUM в комитете по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии горадминистрации, жители Обнинска в перид по 21 января 2019 года могут принести и оставить новогодние елки (сосны, пихты). Сдать дерево можно бесплатно, главное чтобы на нем не было мишуры и украшений.

Все собранные елки будут переработаны. Вид переработки будет выбран в зависимости от объема поступивших елок. Экологи поясняют, что правильно переработанные деревья принесут пользу лесному и сельскому хозяйству. Например, елочные опилки и щепа входят в состав удобрений, почвогрунта, их добавляют в корм для животных и в подстилки, изготавливают топливные брикеты.

Рациональная утилизация купленных на елочных базарах деревьев — еще один шаг к раздельному сбору отходов и поддержке вторичной переработки ресурсов.

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