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Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о «зараженных гриппом» мандаринах

Общество

Покупателям следует обращаться в территориальные Управления Роспотребнадзора при сомнениях в качестве продуктов питания

Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о «зараженных гриппом» мандаринах
ejaugsburg
Мандарины

Москва, 12 января 2019, 19:58 — REGNUM  Информация в соцсетях и мессенджерах о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, распространяемая в ряде регионов России, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что покупателям следует обращаться в территориальные Управления Роспотребнадзора при сомнениях в качестве продуктов питания.

В ведомстве добавили, что приобретать мандарины в несанкционированных местах торговли не рекомендуется. Кроме того, продавец в спецодежде должен иметь подтверждающие безопасность фруктов документы.

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