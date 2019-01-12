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Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница инициировала уборку в больнице

Общество

В мероприятии будут задействованы силы персонала, сотрудников департамента здравоохранения и волонтеров

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница инициировала уборку в больнице
Arch'educ
Швабра

Владимир, 12 января 2019, 19:42 — REGNUM  14 января в больнице в городе Струнино пройдет генеральная уборка. Об этом в беседе с ТАСС сообщила врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова, которая 11 января посоветовала вымыть полы врачам в данном медицинском учреждении.

«В струнинской поликлинике (14 января) пройдет генеральная уборка», — отметила Чекунова.

По ее словам, в мероприятии будут задействованы силы персонала, сотрудников департамента здравоохранения и волонтеров.

Ранее телеканал «33 Губерния» сообщил, что врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова предложила сотрудникам больницы в городе Струнино «помыть полы и повесть шторы».

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