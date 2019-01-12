Муфтий Ингушетии Иса Хамхоев временно исключен из работы в КЦМСК

Ставрополь, , 18:27 — REGNUM В субботу, 12 января, в Пятигорске состоялось заседание Координационного центра мусульман СКФО (КЦМ). Его основным вопросом стало обсуждение деятельности муфтия Республики Ингушетия, председателя Духовного центра мусульман Республики Ингушетия (ДЦМ) Исы Хамхоева.

По итогам заседания было принято заявление, в котором, в частности, говорится: «С чувством глубокого сожаления отмечаем продолжение попыток муфтия Исы Хамхоева в угоду личным амбициям втянуть Духовный центр мусульман Ингушетии в противостояние руководству республики. Он продолжает сеять смуту, разделять народ и провоцировать мусульман на противоправные действия, что может вызвать непоправимые последствия. И это вызывает особую тревогу, так как «смута хуже, чем убийство» (Коран 2: 191). Одна из основных функций КЦМСК — координировать действия муфтиев республик Северного Кавказа, направленных на сохранение мира и согласия и недопущения конфликтов».

«Считаем, что подобными действиями Иса Хамхоев засвидетельствовал, что он не чтит должным образом ни нравственные принципы нашей религии, ни вековые традиции горцев. Своим поведением и демонстративным отказом от участия в совместной работе, которую он должен регулярно вести по уставу КЦМСК, он вывел себя за рамки деятельности КЦМСК», — подчеркивается в заявлении.

«Мы заявляем, что участие Исы Хамхоева как муфтия Духовного центра мусульман Ингушетии в работе КЦМСК с этого момента считаем приостановленным до тех пор, пока руководство этого центра не вернется в рамки шариатских норм поведения и адатов народов Северного Кавказа», — сказано в тексте заявления, опубликованном на сайте ИА IslamNews.

Отметим, что, несмотря на приглашение членов КЦМ, муфтий республики Ингушетия отказался принять участие в заседании Центра.

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«Нам пришлось принять это заявление, хотя нам очень не хотелось этого делать. Мы пытались найти с ним общий язык, услышать друг друга, понять друга. Конечно, мы надеемся, что это временная мера. Надеемся, что он вернется в норму поведения и адата, в норму нашей общей жизни на Северном Кавказе. Мы надеемся, что Иса Хамхоев все поймет, и снова будем вместе», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM муфтий Исмаил Бердиев (Исмаил-хаджи), председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики.

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