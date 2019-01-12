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Врачи смогли сохранить ногу спасённого в Магнитогорске младенца

Общество

Ребёнок постепенно переходит на самостоятельное питание

Врачи смогли сохранить ногу спасённого в Магнитогорске младенца
Brattarb
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

Магнитогорск, Челябинская область, 12 января 2019, 18:01 — REGNUM  Нога спасённого из-под завалов в Магнитогорске 10-месячного младенца вне опасности. Об этом заявили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Челябинской области.

Младенец находится в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По информации медиков, его состояние за прошедшую неделю значительно улучшилось. Ребёнок вернулся в сознание и проявляет эмоциональную активность, общается со своей матерью, которая находится рядом с ним. Также он постепенно переходит на самостоятельное питание.

«Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы», — отметили в минздраве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился седьмой подъезд 12-подъездной десятиэтажки. Погибли 39 человек, ещё шестерых удалось спасти.

Мальчик провёл под завалами почти 40 часов. Днём 1 января его вызволили и срочно отправили самолётом в Москву.

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