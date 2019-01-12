Старая Русса захотела стать ганзейским городом

Великий Новгород, , 17:16 — REGNUM Город Старая Русса Новгородской области подготовил заявку на включение его в состав Ганзейского союза Нового времени — объединения городов России и Европы, доказавших свою причастность к средневековой Ганзе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM , о ганзейских амбициях Старой Руссы рассказала председатель комитета по туризму и зарубежным связям администрации Великого Новгорода Ольга Васильева на медиафоруме «Россия и Ганза».

По её словам, документы для рассмотрения направлены в столицу Ганзейского союза Нового времени — город Любек (Германия). Заявка Старой Руссы может быть рассмотрена уже на ближайшем собрании ганзейских делегатов, которое состоится в российском городе Пскове в июне 2019 года в рамках 39-х Международных Ганзейских дней.

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В настоящее время в Ганзейский союз Нового времени входят 192 города из 16 стран Европы, из них 15 — российские города. В 2018 году на Международных Ганзейских днях в Ростоке (Германия) в состав союза был принят Вышний Волочёк, а также Рейссен-Холтен (Нидерланды). Города России, входящие в состав Новой Ганзы, объединены в Союз русских Ганзейских городов.

Напомним, Старая Русса — один из древнейших городов Северо-Запада России. Первое упоминание в летописях о Руссе относится к 1167 году. Однако археологические исследования доказали, что к этому времени город уже существовал. В 2015 году Старая Русса торжественно отмечала своё 1000-летие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, медиафорум «Россия и Ганза» организовало Новгородское областное отделение Союза журналистов России с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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