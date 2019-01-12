В Калуге состоялся традиционный «Бал прессы»

Калуга, , 17:08 — REGNUM 12 января в Калуге в Инновационном культурном центре состоялся традиционный ежегодный «Бал прессы». Он прошел накануне профессионального праздника журналистов — Дня российской печати.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в мероприятии приняли участие губернатор Анатолий Артамонов, члены регионального правительства, представители творческих коллективов печатных и электронных средств массовой информации.

В числе почетных гостей праздника — генеральный директор Национальной Ассоциации Телевещателей Александр Широких, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова, член Академии Российского телевидения, ведущий программы «ВЕСТИ» Телеканала «Россия» Эрнест Мацкявичюс.

Приветствуя собравшихся, губернатор Анатолий Артамонов высоко оценил результаты взаимодействия медиасообщества и власти, подчеркнув, что руководство области старается оперативно реагировать на все критические замечания, которые высказываются в СМИ.

Глава региона, отметил высокий уровень доверия населения области средствам массовой информации.

«Такую репутацию непросто заработать и ещё сложнее сохранить», — подчеркнул Артамонов, обращаясь к журналистам.

Анатолий Артамонов поблагодарил представителей калужских СМИ за верность профессии, выразив надежду на то, что на смену нынешним маститым авторам придёт молодая талантливая молодежь. Глава региона пожелал журналистам, «чтобы их перья не тупились, а передачи были востребованы и популярны».

Глава области вручил министру внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олегу Калугину Медаль «70 лет Калужской области».

За многолетний добросовестный труд и в связи с праздником — Днем российской печати — сотрудники средств массовой информации были награждены почетными грамотами губернатора и регионального министерства внутренней политики и массовых коммуникаций, дипломами Калужского регионального отделения Союза журналистов России, а также отмечены наградами других ведомств.

На праздничном вечере также были подведены итоги конкурсов профессионального мастерства за 2018 год.