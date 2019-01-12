В Магнитогорске временно расселят жильцов двух подъездов пострадавшего дома

Магнитогорск, Челябинская область, , 16:58 — REGNUM В Магнитогорске жильцы девятого и десятого подъездов десятиэтажки на проспекте Карла Маркса, 164, будут временно расселены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

По его словам, это будет сделано на период демонтажа восьмого подъезда. В настоящее время работы по демонтажу начались, но пока усилия сконцентрированы на остатках седьмого подъезда, который обрушился ранним утром 31 декабря.

Также днём 12 января Магнитогорск посетил глава Минстроя России Владимир Якушев. Он поддержал позицию областных властей о том, что девятый и десятый подъезды нужно временно расселить.

«Мы поддерживаем позицию региона, 9 и 10 подъезды тоже надо расселить на время демонтажных работ. Наша задача — в фазе ликвидации последствий работать аккуратно, технически грамотно и безопасно», — сказал министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также временно расселены пятый и шестой подъезды. Их ожидает ремонт.

На месте снесённых седьмого и восьмого подъезда планируется создать благоустроенную площадку и мемориал. Южноуральские художники и скульпторы уже предлагают свои варианты мемориала.

Добавим, судьба всего 12-подъездного дома окончательно пока не решена. После демонтажа седьмого и восьмого подъездов здание снова обследуют.

Напомним, рано утром 31 декабря обрушился седьмой подъезд этой десятиэтажки. Погибли 39 человек. Ещё шестеро оказались в больницах.