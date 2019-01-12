В Магнитогорске начали сносить два подъезда пострадавшей десятиэтажки

Магнитогорск, Челябинская область, , 16:42 — REGNUM В Магнитогорске 12 января начали сносить восьмой подъезд многоэтажки на проспекте Карла Маркса. Работы выполняет компания «Работы взрывные специальные», которая известна тем, что 24 марта взорвала в Екатеринбурге недостроенную башню.

Также идёт снос остатков седьмого подъезда, который обрушился после взрыва ранним утром 31 декабря.

12 января Магнитогорск посетил глава Минстроя России Владимир Якушев. Он отметил, что после окончания работ будет проведено полное обследование всего дома.

«И только после того, как пройдут все экспертизы, будет доведена информация о дальнейшей судьбе дома», — цитирует Якушева пресс-служба губернатора Челябинской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате обрушения седьмого подъезда погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. Ещё шесть человек попали в больницы. Четверо уже выписаны. В больницах остаются гражданин Таджикистана, потерявший при обрушении свою жену и троих детей, младенец, спасённый из-под завалов спустя почти 40 часов после обрушения.