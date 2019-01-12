Суббота, 12 Января 2019 года
16:37:39 МСК

Северная Корея закупает меньше люксовых часов из-за санкций

Общество

Часы являются излюбленным предметом роскоши северокорейской элиты

Пхеньян, 12 января 2019, 16:37 — REGNUM  Импорт швейцарских часов в Северную Корею значительно сократился в 2018 году из-за ограничений, введённых Советом Безопасности ООН осенью 2017 года. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные исследования Федерации швейцарских часов.

За весь прошлый год в КНДР было поставлено лишь 112 часов общей стоимостью 12 тысяч долларов. Этот показатель меньше, чем в 2017 году, на 45%. Закупки швейцарских часов постепенно снижаются с 2012 года в связи с постоянным ужесточением санкций Совета Безопасности ООН из-за ракетно-ядерных испытаний КНДР. В 2012 году КНДР закупила швейцарских часов на 205 тысяч долларов. Кроме сокращения количества часов, уменьшается и их стоимость: если в прежние годы северокорейская элита покупала часы дороже 1000 долларов, то в последнее время им приходится быть скромнее и довольствоваться часами за 200−500 долларов.

Резолюции Совета Безопасности полностью запрещают продажу предметов роскоши в Северную Корею — нередки случаи, когда зарубежные поставщики отказываются продавать даже обыкновенные пианино, а иностранные дипломаты в КНДР не могут приобрести служебные автомобили. Впрочем, Северной Корее все равно удаётся обходить ограничения, однако объём закупок различных товаров продолжает снижаться.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить