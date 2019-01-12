Стокгольм все же решил принять зимнюю Олимпиаду 2026

Стокгольм, , 12:55 — REGNUM Стокгольм все же подал большую часть заявки на проведение зимний Олимпийских игр 2026 года. Шведская столица длительное время сомневалась в своём решении: власти города не хотели облагать налогоплательщиков излишней нагрузкой в связи с проведением столь масштабного мероприятия.

Однако по новым правилам Международного олимпийского комитета, страна-хозяйка игр должна будет обеспечить лишь безопасность проведения мероприятия, финансовая сторона же не ляжет на плечи налогоплательщиков. В связи с этим местные власти Стокгольма, уже вынесшие отрицательное решение в связи с проведением Игр, поменяли его и заявили о том, что с радостью примут легендарное спортивное мероприятие. Об этом шведское новостное радио Ekot сообщает 11 января.

Карин Эрлюнд, представитель местной администрации, заявила о том, что Стокгольм готов сдать в аренду Международному олимпийскому комитету арены города и места проведения официальных мероприятий.

23 июня в Лозанне станет известно, где пройдёт зимняя Олимпиада 2026 года. После того, как Канада отозвала свою заявку, среди кандидатов на звание хозяйки Игр остались Швеция и Италия.