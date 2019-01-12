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В Японии 10 миллионам граждан не полностью выплачены пособия по безработице

Общество

Правительство Японии не смогло выплатить пособия по безработице и компенсации работникам

Токио, 12 января 2019, 13:07 — REGNUM  Правительственные источники сообщили, что данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии оказались неточными и, в связи с этим, произошел сбой выплат по безработице и компенсаций 10 миллионам граждан в размере нескольких миллионов долларов.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», министерство уже успело признаться в ошибочности своих подсчетов. Несмотря на заведомо неточную статистику, оно все равно опубликовало данные по исследованиям на рынке труда, которые являются ключевыми показателями условий занятости в стране.

Также стало известно, что подобная «практика» существует уже в течение 15 лет. Махинации проводились при использовании специального программного обеспечения, которое «корректировало» данные и помогало скрыть неточности. Министерство уже расследует инцидент.

«По итогам расследования правительству предстоит решить, будет ли пересмотрен бюджет на 2019 год или нет», — заявил генеральный секретарь Кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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Зарубежная хроника
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