Личные видео клиентов отсматривались вручную сотрудниками Amazon

Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Практически неограниченный доступ к видеофайлам клиентов имели украинские отрудники Amazon, занимавшиеся настройкой нейросети «умного дома». Об этом сообщило издание The Intercept.

По информайии издания, у научно-исследовательской группы украинских программистов с 2016 года был практически неограниченный доступ к видеофайлам, содержащимся в облачном хранилище Amazon S3, снятые устройствами, принадлежащими компании Ring, входящей в Amazon и занимающейся выпуском устройств, выполняющих функцию умного звонка и наружной камеры наблюдения.

Видеофайлы не были зашифрованы, поскольку руководство Ring не посчитало нужным тратить средства на кодировку. Отмечается, что украинским сотрудникам была предоставлена база данных, соотносящая видеозапись с конкретным клиентом Ring.

Доступ к видеофайлам был открыт для сотрудников, якобы, из-за недостатков программного обеспечения, из-за которого система была неспособна в автоматическом режиме размечать объекты на записи для дальнейшего обучения нейросети алгоритму распознавания.

При этом отмечается, что грубых нарушений со стороны украинских сотрудников в компании Ring зафиксировано не было. Также отмечается, что операторы время от времени делились между собой особо интересными моментами частных видеозаписей (поцелуи, кражи, стрельбу из оружия) и обсуждали их.

Представитель компании Ring, пресс-секретарь Ясси Шахмири, комментируя публикацию издания The Intercept, заявил, что в компании очень серьёзно относятся к конфиденциальности и личной информации клиентов. Просмотр видео проводится сотрудниками Ring с целью улучшения сервиса. При этом видео сотрудники берут из общедоступных источников и с письменного согласия пользователей Ring.

Также Шахмири подчеркнул, что сотрудники Ring никогда не имели доступа к прямым трансляциям своих устройств Ring и подобный доступ никогда не предоставлялся компанией сотрудникам.

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