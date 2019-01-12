Без драки пьянка не удалась: «Бутырка» одобрила дебош Мамаева с Кокориным

Москва, , 10:24 — REGNUM Музыкальный коллектив «Бутырка» заступился за футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, совершивших пьяный дебош на улицах Москвы 8 октября, сообщает ИА REGNUM.

Поддержка хулиганов была осуществлена посредством записи небольшого музыкального обращения, опубликованного на официальной странице группы в YouTube.

Артисты подчеркивают, что с их точки зрения, драка в состоянии алкогольного опьянения есть свидетельство успешного время препровождения.

«А кто по пьянке не лезет в драку? Без драки пьянка не удалась», — подчеркивают музыканты группы «Бутырка».

Напомним, 8 октября в одном из московских кафе известные футболисты Какорин и Мамаев поссорились с главой департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком. После чего произошла драка по итогам которой футболистов заключили под стражу, где они и пребывают в настоящее время.

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