Гидрометцентр: крещенские морозы в Москве будут слабыми

Москва, , 10:22 — REGNUM О том, что в нынешнем году крещенские морозы будут слабыми, рассказала 12 января заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, которые приводит «Российская газета», в следующие выходные 19−20 января в столице России ожидается от 5 до 10 градусов ниже нуля в ночное время и от 2 до 7 градусов ниже нуля в дневное время. Ожидается также облачная погода и временами выпадение снега.

«Не оттепель, конечно, но крещенские морозы будут очень слабыми», — рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра.

Сильные морозы в настоящее время вытесняются из центра России атлантическим антициклоном, который принесет потепление со снегом. Уже в эти выходные температура воздуха в Москве поднимется до — 3 — 5 градусов Цельсия и моет в начале недели достичь значений выше нуля.