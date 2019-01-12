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Представители российской космической отрасли почтили память Королёва

Общество

Космонавты и представители предприятий ракетно-космической отрасли провели торжественную церемонию у Кремлёвской стены

Представители российской космической отрасли почтили память Королёва
Иллюстрация: Roscosmos.ru
Возложение цветов на Красной площади

Москва, 12 января 2019, 09:17 — REGNUM  Представители советской и российской космической отрасли провели торжественную церемонию возложения цветов на Красной площади накануне 112-летия со дня рождения Сергея Павловича Королёва. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

В церемонии на месте захоронения у Кремлёвской стены приняли участие советские и российские космонавты, представители предприятий ракетно-космической отрасли и родственники Сергея Павловича. Делегацию «Роскосмоса» возглавлял директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Напомним, один из основоположников ракетно-космической промышленности СССР Сергей Павлович Королёв родился 12 января 1907 года.

Под его руководством состоялся запуск первого искусственного спутника Земли и полёт первого космонавта Юрия Гагарина.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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