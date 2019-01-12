Суббота, 12 Января 2019 года
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Телеканал NBC официально прекратил сотрудничество с Мегин Келли

Общество

Телеведущая покинула утреннее шоу после инцидента в октябре 2018 года

Вашингтон, 12 января 2019, 08:13 — REGNUM  Американский телеканал NBC официально отказался от сотрудничества с телеведущей и журналисткой Мегин Келли, говорится в сообщении NBC.

11 января представители телеканала сообщили, что стороны договорились об условиях прекращения сотрудничества.

Издание NBC News со ссылкой на источники, знакомые с соглашением между телеканалом и журналисткой, сообщает, что Мегин Келли будет выплачена оставшаяся часть вознаграждения, предусмотренного трёхлетним контрактом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мегин Келли перестала появляться в эфире телеканала в октябре 2018 года. Она покинула утреннее телешоу после того, как в одном из эфиров сделала заявление, которое было воспринято как проявление расизма.

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Культура и общество США
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