Телеканал NBC официально прекратил сотрудничество с Мегин Келли

Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Американский телеканал NBC официально отказался от сотрудничества с телеведущей и журналисткой Мегин Келли, говорится в сообщении NBC.

11 января представители телеканала сообщили, что стороны договорились об условиях прекращения сотрудничества.

Издание NBC News со ссылкой на источники, знакомые с соглашением между телеканалом и журналисткой, сообщает, что Мегин Келли будет выплачена оставшаяся часть вознаграждения, предусмотренного трёхлетним контрактом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мегин Келли перестала появляться в эфире телеканала в октябре 2018 года. Она покинула утреннее телешоу после того, как в одном из эфиров сделала заявление, которое было воспринято как проявление расизма.