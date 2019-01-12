СК дал комментарий хода расследования убийства российских журналистов в ЦАР

Москва, , 07:59 — REGNUM Официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко прокомментировала ход расследования гибели российских журналистов в Центрально-Африканской Республике. Соответствующее заявление она сделала журналистам накануне, 11 января.

Петренко отметила, что в ходе следствия действительно было установлено, что журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев по заказу интернет-проекта «Центр управления расследования», который контролируется Михаилом Ходорковским. За вознаграждение в размере $20 тыс. они должны были снять документальный фильм в стране, которая входит в топ-20 самых опасных стран мира.

«Несмотря на это какая-либо охрана журналистам не была обеспечена. Они прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию», — рассказала Петренко.

Далее последовала цепь трагических событий, которая в итоге привела к тому, что журналисты были захвачены боевиками одной из многочисленных вооруженных группировок. Боевики потребовали у журналистов отдать все деньги и аппаратуру, те попробовали сопротивляться, но были расстреляны.