Гидрометцентр предупреждает о метели и гололедице в Москве

Москва, , 07:48 — REGNUM В субботу, 12 января, в Москве ожидается снег, местами метель и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют, что 12 января температура воздуха в столице составит от — 9 °C до — 7 °C (по области до — 12°C). Ожидается снег, местами гололедица и метель.

Порывы юго-западного ветра будут достигать скорости 8−13 м/c. Атмосферное давление понизится до 732 мм ртутного столба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты Гидрометцентра прогнозируют, что с 14 до 18 января ожидается потепление, температура воздуха в столице поднимется до 1 °C.