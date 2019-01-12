Случаи заболевания свиным гриппом выявлены во Владимирской области

Владимир, , 05:37 — REGNUM Во Владимирской области выявлено шесть случаев заболевания гонконгским и свиным гриппом, заявила пресс-секретарь Роспотребнадзора области Марина Колтунова.

«Появился у нас вирус H3N2 (четыре случая) и Н3N1 (два случая), это, как в народе говорят, гонконгский и свиной грипп. Пока у нас единичные случаи, но мы уже их фиксируем», — заявила она.

По данным Роспотребнадзора, всего во Владимирской области за первую неделю января было выявлено более четырех тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Ведомство отмечает, что такие показания заболеваемости ниже эпидпорога более чем на 50%. Показатели заболеваемости гриппом в первую неделю 2019 года примерно аналогичны показателям за 2018 год.

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 января в Ростовской области было зафиксировано 12 случаев заболевания гонконгским и свиным гриппом. При этом эпидпорог в области по заболеваниям ОРВИ и гриппу не превышен.

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