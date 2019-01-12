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Петербуржец вернулся на родину после девяти лет скитаний по Эквадору

Общество

Вернуться домой ему помогло российское консульство

Санкт-Петербург, 12 января 2019, 05:27 — REGNUM  Российский гражданин Максим Бахарев вернулся в Санкт-Петербург после девяти лет проживания на улицах Эквадора, сообщает портал «Мойка78» со ссылкой на патронажную службу эквадорской столицы Кито.

Вернуться в Россию Бахареву помогло российское консульство в Кито и эквадорская государственная программа «Жители улиц», помогающая людям, попавшим в трудную ситуацию. В Россию гражданин вылетел 22 декабря. В петербургском аэропорту его встретили родители.

Отмечается, что 12 декабря Бахареву исполнилось 35 лет. Свой день рождения он отпраздновал вместе с сотрудниками патронажной службы Эквадора. Именно в этот день российский консул Андрей Алексеев и сообщил ему, что в ближайшие дни Бахарев сможет отправиться домой в Россию.

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