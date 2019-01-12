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Американского конгрессмена не пустили на заседание с пивом

Общество

При помощи пива он хотел подружиться с другими конгрессменами

Вашингтон, 12 января 2019, 05:06 — REGNUM  Американского конгрессмена от Южной Каролины Джо Каннингема не пустили в зал заседания с упаковкой пива, сообщает телеканал Fox News.

Наличие пива Каннингем объяснил на своей странице в Twitter:

«Сложно заводить друзей, когда ты новичок, и я думал подмазать кого-нибудь при помощи пива. К счастью, республиканец Питер Дефазио получил свой подарок, наконец! Теперь мне можно вступить в пивную группу?»

Фотографам удалось запечатлеть Дефазио после заседания с упаковкой пива.

https://twitter.com/lbarronlopez/status/1083778399263432704

Как отмечает телеканал, Каннингем во время избирательной кампании зачастую агитировал избирателей на пивоварнях Южной Каролины. В конгресс США в 2018 году он был избрал впервые.

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