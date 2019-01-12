Полы и занавески. Во Владимире больницам предложили самим решать проблемы

Владимир, , 05:05 — REGNUM Помыть полы и повесть шторы предложила больнице в города Струнино врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова, сообщает телеканал «33 Губерния».

На заседании, посвященном проблемам больницы в Струнино, Чекунова заявила, что была в Москве на встрече при главе Минздрава Веронике Скворцовой. Министру был дан отчет, проделана «серьезная работа», ведь «обманывать президента мы не можем».

После этого чиновница дала руководству больницы ценные указания по улучшению работы, поскольку многое зависит в медучреждении «от нас с вами, от работы регистратуры». Тем более что «больница начинается с медсестры, с врача».

«У вас пороги не чищены. Регистратура с решеткой. Откройте ее. Почистите входную группу. Поменяйте плакаты, уберите не чищенные, не политые цветы», — распорядилась Чекунова.

«Врач — образец белого накрахмаленного халата. Это несложно, — сказала чиновница. Это не требует больших средств».

Врачи обратили внимание представителя областной администрации на то, что люди не могут доехать из Струнино в Александрово из-за недостатка автобусов. Чекунова заявила:

«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?»

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