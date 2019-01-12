На северо-западе Китая значительно выросла популяция вымирающей амфибии

Урумчи, Китай, , 04:26 — REGNUM Популяция находящегося под угрозой вымирания семиреченского лягушкозуба (или иначе джунгарского тритона) на северо-западе Китая, история эволюции которого адресуется еще к эпохе динозавров, выросла до 3 тыс. особей в связи с улучшением условий его обитания, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Всего за 2018 год количество особей этого очень редкого хвостатого земноводного выросла на более, чем 200 особей, отметил представитель национального заповедника джунгарских тритонов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая Цзи Сяовэй.

По его словам, эти животные обитают только в пограничных районах Китай и Казахстана. На территории Китая эти земноводные сконцентрированы в шести ключевых горных болотах к западу от синьцзянского участка реки Боро-Тала. По мере улучшения экологической ситуации в регионе и роста контроля со стороны властей, растет и численность тих животных, отметил эксперт.

Отметим, что джунгарский тритон является эндемиком Джунгарского Алатау, его длина, как правило, не превышает 18 см, их которых хвост составляет более половины длины тела. Масса тела животного может достигать 25 граммов. Питается, в основном, личинками ручейников, бокоплавами.

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