Видео: австралийский политик опозорился во время съемок телепередачи

Сидней, Австралия, , 04:16 — REGNUM В соцсетях набирает популярность видео, в котором показано, как австралийский политик из партии «зеленых» не смог сдержать рвотные позывы. Видео было опубликовано на Twitter-странице пользователя Tom Rabe.

https://twitter.com/Rabe9/status/1083120477655097344

Во время съемок на австралийском озере Менинди, где сейчас разворачивается настоящая экологическая катастрофа, бывший представитель парламента Джереми Бэкингем взял в руки мертвую муррейскую треску, чтобы продемонстрировать зрителям последствия этой катастрофы.

Однако рыба пахла настолько отвратительно, что через какое-то время он не смог сдержать рвотные позывы и вышел из кадра. После этого мужчина написал на своей странице в Facebook, что это было одно из самых отвратительных событий в его жизни. Он добавил: ему стало так плохо, что он запаниковал и даже решил войти в реку, чтобы избавиться от запаха.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о случае, произошедшем с мужчиной, случайно попавшем в чужой чат WhatsApp, где обсуждалось празднование дня рождения. Поняв, что его приняли за другого человека, мужчина решил пошутить и спросил, сможет ли кто-то достать на вечеринке наркотики. Чем очень удивил полицейского, присутствующего в беседе.

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