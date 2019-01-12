В китайском городе Ханчжоу вводятся ночные поезда на время новогоднего пика

Пекин, , 04:14 — REGNUM В столице провинции Чжэцзян городе Ханчжоу будет запущены ночные скоростные поезда на время пика путешествий в Китайский Новый год («чуньюнь»), который в нынешнем году стартует 21 января, передает агентство Синьхуа.

Ожидается, что 29 пар скоростных поездов будут введены в эксплуатацию за время празднования Восточного Нового года или как его называют в Китае, «Весеннего фестиваля». В это время по всему Китаю наблюдается пик пользования железнодорожным транспортом, когда граждане стремятся вернуться домой, чтобы встретить наступающий год с семьей.

«Мы все знаем, что мы редко запускаем ночные скоростные поезда, особенно после полуночи и до шести часов утра, поскольку в этом время мы занимаемся обслуживанием железнодорожных путей», — заявил сотрудник Ханчжоуского отделения компании China Railway Shanghai Group У Хаочунь.

Дополнительные поезда будут введены по направлению городов Гуйян, Наньчан, Чанша, Чжэнчжоу, Ухань и Хэфэй — тем направлениям, куда чаще всего направляются рабочие мигранты. Для обеспечения безопасности, обслуживание и проверка железнодорожных путей была начата в особом режиме.

Отметим, что Китайский новый год в 2019 году выпадает на 5 февраля, однако бум железнодорожных перевозок стартует уже 21 января. За время праздников по всему Китаю ожидается более 3 млрд поездок на железнодорожном транспорте. Только с вокзала Ханчжоу ожидается 8,35 млн поездок, что на 15% больше, чем годом ранее в этот же период.