Пекин, , 04:00 — REGNUM Китай принял политику двустороннего безвизового въезда с 14 странами, заявил генеральный директор Департамента по консульским вопросам при Министерстве иностранных дел Китая Го Шаочунь, передает 11 ноября агентство Синьхуа.

Вдобавок к этому, еще 15 стран и регионов мира имплементировали односторонний безвизовый режим для граждан Китая. Теперь подданные Поднебесной могут получить визу по прибытию в 44 страны и региона мира.

Выступая 9 января на очередном брифинге Го отметил, что безвизовый режим способствует развитию туристических и двусторонних обменов, а также выразил надежду, что безвизовая политика в отношение к Катару поможет этой стране провести Чемпионат мира по Футболу 2022 года в лучшем свете и порадовать китайских фанатов.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай ввел безвизовый режим на остров Хайнань для граждан 59 стран мира, в которые входит также Россия, сроком до 30 дней с целью развития международного туристического кластера в регионе.

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