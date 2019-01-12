Суббота, 12 Января 2019 года
04:01:00 МСК

Китай договорился в взаимном «безвизе» с еще 14 странами мира

Общество

Теперь подданные Поднебесной могут получить визу по прибытию в 44 страны и региона мира

Пекин, 12 января 2019, 04:00 — REGNUM  Китай принял политику двустороннего безвизового въезда с 14 странами, заявил генеральный директор Департамента по консульским вопросам при Министерстве иностранных дел Китая Го Шаочунь, передает 11 ноября агентство Синьхуа.

Вдобавок к этому, еще 15 стран и регионов мира имплементировали односторонний безвизовый режим для граждан Китая. Теперь подданные Поднебесной могут получить визу по прибытию в 44 страны и региона мира.

Выступая 9 января на очередном брифинге Го отметил, что безвизовый режим способствует развитию туристических и двусторонних обменов, а также выразил надежду, что безвизовая политика в отношение к Катару поможет этой стране провести Чемпионат мира по Футболу 2022 года в лучшем свете и порадовать китайских фанатов.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай ввел безвизовый режим на остров Хайнань для граждан 59 стран мира, в которые входит также Россия, сроком до 30 дней с целью развития международного туристического кластера в регионе.

Читайте также: Китай отменил визы для туристов из 59 стран на остров Хайнань

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить