Китай вернул из Лаоса почти 200 телефонных мошенников для суда

Пекин, , 03:07 — REGNUM В общей сложности 191 подозреваемых в телефонном и интернет-мошенничестве были возвращены из Лаоса в центральную китайскую провинцию Хэнань двумя чартерными самолетами при сопровождении офицеров китайской полиции, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Подозреваемые, как утверждается, связаны с более, чем 800 случаев мошенничества в различных провинциях и регионах Китая на общую сумму 60 млн юаней ($8,9 млн). В среднем, с одной жертвы мошенники получали от 5 тыс. до 30 тыс. юаней (от $471 до $4 447). Благодаря сотрудничеству полиции Китая и Лаоса, сеть удалось раскрыть и арестовать 191 злоумышленника из 11 группировок.

По сведениям Министерства общественной безопасности Китая, в 2018 году наблюдался значительный скачок телефонного мошенничества в стране. При этом, еще в декабре 2012 года в стране стартовала долгосрочная кампания по борьбе с мошенничеством.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года Китай вернул из Бангладеш 28 телефонных мошенников, вовлеченных в 110 эпизодов обмана граждан, чтобы они предстали перед китайским правосудием.

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