Роберт Де Ниро отведал все блюда в перуанском ресторане

Лима, , 03:07 — REGNUM Голливудский актер Роберт Де Ниро во время путешествия в Перу заказал в одном из дорогих ресторанов страны в Лиме все блюда из меню и попробовал их, сообщает перуанский портал Comercio.

Сообщается, что актер посетил ресторан Central, в котором решил попробовать все блюда, указанные в меню. Отмечается, что в заведении подают блюда из редких продуктов, которые поставляются в ресторан со всей страны. Среди таких продуктов — водоросли «кушуро», произрастающие в водоемах Анд на высотке около трех тысяч метров.

По словам шеф-повара ресторана, Де Ниро вел себя скромно и старался, чтобы его не узнали другие посетители заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года популярный ведущий передачи «Выжить любой ценой» Беар Гриллз предложил экс-президенту США Бараку Обаме съесть недоеденного медведем лосося. Обама согласился отведать недоеденную рыбу и после трапезы отметил, что рыба была бы вкуснее, если бы подавалась с крекерами.

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