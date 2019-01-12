В Петербурге 12 января состоится презентация новой книги о блокаде

Санкт-Петербург, , 01:58 — REGNUM Презентация книги Вячеслава Мосунова «Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра» пройдет в северной столице 12 января, сообщает портал новостей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

«впервые сделан анализ данных с обеих сторон, который позволяет сделать интересные выводы»

Презентация начнется в 14:00 мск в Дубовом кабинете Особняка Румянцева. Отмечается, что в книге

Для ее создания были использованы немецкие документы, которые, подчеркивается, выявляют ранее неизвестные факты героизма советских солдат.

Напомним, операция «Искра» была проведена советскими войсками с 12 по 30 января 1943 г. Блокада была прорвана 18 января 1943 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге готовится создание нового музея блокады Ленинграда. Также в городе с 1944 года действует Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

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