В Грузии число жертв свиного гриппа достигло 15

Тбилиси, , 01:20 — REGNUM 15 жителей Грузии скончались во время эпидемии свиного гриппа, заявил журналистам Амиран Гамкрелидзе, глава Национального центра по контролю над заболеваниями грузинского минздрава.

По словам Гамкрелидзе, за сутки 11 января умерли еще два человека. Эпидемия, вызванная распространением вируса H1N1, длится несколько месяцев. Представитель минздрава отметил, что смертельные случаи — результат позднего обращения к врачам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14-й смертельный случай произошел в Кутаиси с жителем Чохатаури. Больного перевели в медучреждение областного значения из-за ухудшения его состояния.

По словам главы Тбилисской центральной детской больницы Иванэ Чхаидзе, пик эпидемии позади. 11 января в больнице с диагнозом свиной грипп лежат 63 человека.

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