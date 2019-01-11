Новый скандал вокруг высказывания чиновника

Струнино, Владимирская область, , 22:49 — REGNUM Временно исполняющая обязанности заместителя главы Владимирской области Марина Чекунова на совещании по судьбе больнице в Струнино позволила себе ряд нетактичных высказываний, сообщает Национальная служба новостей.

В ответ на жалобы медиков, чиновница заявила: «Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?»

Также на совещании по больнице Марина Чекунова сообщила, что она не исполняет желания: «Я как будто золотая рыбка должна все сделать».

По мнению заместителя председателя Законодательного Собрания Владимирской области Романа Кавинова, подобные высказывания недопустимы, тем более Марина Чекунова ранее была помощником министра труда и соцразвития РФ Максима Топилина.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручилруководителю следственного управления СК России по Владимирской области провести доследственную проверку информации СМИ о нарушениях, в том числе финансовых, при проведении ремонта и снабжения необходимым медицинским оборудованием больничного комплекса в городе Струнино Владимирской области. Струнинская больница стала известна в 2018 году после «прямой линии с Владимиром Путиным».

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