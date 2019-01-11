Названы претенденты на участие в «Евровидении-2019» от России

Москва, , 19:59 — REGNUM Россия в 2019 году вновь отказалась от открытого национального отбора представителя страны на песенном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает 11 января портал Super.

Предполагается, что артист будет выбран из составленного шорт-листа претендентов, а его имя в середине января озвучит телеканал «Россия 1».

В число претендентов вошли Александр Панайотов, Manizha, Ольга Бузова, Егор Крид, Лена Темникова, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Евровидение-2019» будет проходить в Тель-Авиве на площадке международного конференц-центра Expo Tel Aviv с 14 по 18 мая.

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