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В Афинах полиция разогнала слезоточивым газом митинг учителей

Общество

Протестующие требуют не принимать законопроект об ужесточении механизма приёма на работу

В Афинах полиция разогнала слезоточивым газом митинг учителей
George Laoutaris
Полиция Греции

Афины , 11 января 2019, 19:45 — REGNUM  В центре Афин греческая полиция применила слезоточивый газ против учителей, вышедших на акцию протеста, сообщает 11 января греческий телеканал Skai.

По информации телеканала, учителя протестовали против законопроекта о новом порядке приема на работу в госсектор, затрудняющего прием сотрудников на постоянную работу и провоцирующего безработицу учителей.

Между полицией и почти двумя тысячами протестующих начались столкновения в ходе их попытки пройти к резиденции премьер-министра Греции.

Полиция применила дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Как сообщает телеканал, ссылающийся на участвовавших в акции протеста парламентариев и политиков, забастовку и митинг учителя продолжат с 14 января.

Напомним, в Греции не прекращается финансово-экономический кризис. Власти Евросоюза требуют от правительства страны сокращать социальные расходы госбюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: В Греции прозошли столкновения протестующих с полицией

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