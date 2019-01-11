В Афинах полиция разогнала слезоточивым газом митинг учителей

Афины , , 19:45 — REGNUM В центре Афин греческая полиция применила слезоточивый газ против учителей, вышедших на акцию протеста, сообщает 11 января греческий телеканал Skai.

По информации телеканала, учителя протестовали против законопроекта о новом порядке приема на работу в госсектор, затрудняющего прием сотрудников на постоянную работу и провоцирующего безработицу учителей.

Между полицией и почти двумя тысячами протестующих начались столкновения в ходе их попытки пройти к резиденции премьер-министра Греции.

Полиция применила дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Как сообщает телеканал, ссылающийся на участвовавших в акции протеста парламентариев и политиков, забастовку и митинг учителя продолжат с 14 января.

Напомним, в Греции не прекращается финансово-экономический кризис. Власти Евросоюза требуют от правительства страны сокращать социальные расходы госбюджета.

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