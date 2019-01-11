«Толпа нервных кричащих людей»: скандал с платёжками за ЖКХ на Ямале

Салехард, , 19:07 — REGNUM Жители ямальского города Лабытнанги получили в январе 2019 года платёжки за декабрь 2018 года с суммами за оплату жилищно-коммунальных услуг, превышающими прежние на три-четыре тысячи рублей. В ОАО «Единый расчётно-информационный центр» оправдывают нежданное повышение сбоями в связи с переходом на новое программное обеспечение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В паблике «Лабытнанги Info» кипят страсти.

«У каждого свои ошибочки, 29 кубов воды за ноябрь, и за декабрь… и сказали ждите… будет пересчёт. А в квитанции уже 14 000 рублей написали».

«Хорошо. Случился в программе сбой. Но зачем тогда рассылать неверные платежки? Доставляет особое удовольствие толпа нервных кричащих людей?»

«Народ, давайте писать заявление в прокуратуру. Чего вы боитесь? Свои же деньги отстаиваем».

В обсуждение вмешались представители горадминистрации Лабытнанги с предложением обсудить создавшуюся проблему на «круглом столе» с участием сотрудников ЕРИЦ ЯНАО в Лабытнанги и управляющих компаний.

Известно, что АО «ЕРИЦ ЯНАО» работает на территории Ямала более семи лет. Компания выполняет функции платёжного агента, то есть осуществляет деятельность по начислению и приёму платежей населения за ЖКУ на основании договоров, заключённых с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

В ноябре 2018 года представительство ЕРИЦ ЯНАО в городе Лабытнанги начало внедрять новое программное обеспечение, которое требует актуализации и переноса данных из действовавшего ранее программного комплекса по всем лицевым счетам.

«Такие масштабные проекты всегда сопровождаются техническими накладками, в результате чего возможно некорректное отображение данных на лицевых счетах клиентов. В городе Лабытнанги более 13 тысяч лицевых счетов, и все они будут выверены, но это требует времени», — говорится в официальном заявлении ЕРИЦ ЯНАО .

Отмечается, что пострадавших от внедрения новой программы около 5% населения. И на период внедрения программного обеспечения и устранения неточностей в начислениях претензионно-исковая работа с должниками по ЖКУ приостановлена.