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Хранители языка

Общество

ИА REGNUM публикует фотоисторию Алёны Шилоносовой о малой этнической группе — тазах — и судьбе их культурного наследия

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Хранители языка
Алёна Шилоносова © ИА REGNUM
Перепись 2010 года показала, что полноценно владеющих тазским языком в России нет. Родным языком тазы считают русский. На фото Утайсин Евгения

Алёна Шилоносова, 14 января 2019, 14:36 — REGNUM  

Интенсивная миграция жителей из Китая на Дальний Восток России началась во второй половине XIX века. В основном это были мужчины, они брали в жёны местных женщин из коренных малых народов — удэгейцев, нанайцев и орочей. Так появилась новая этническая группа — тазы. Современный этноним «тазы» — это русифицированный вариант китайского названия «тадцзы» — инородцы. В 1960—1970-е годы, когда политические отношения СССР и Китая обострились, начался обратный процесс — массированная кампания по вытеснению китайцев из Советского Союза. Несмотря на то, что тазы не подвергались официальным гонениям, по данным переписи 2010 года, в Приморском крае их численность составляла лишь две с половиной сотни.

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Современный этноним «тазы» — это русифицированный вариант китайского названия «тадцзы» — инородцы. На фото Лан Анатолий Григорьевич
Алёна Шилоносова © ИА REGNUM
Современный этноним «тазы» — это русифицированный вариант китайского названия «тадцзы» — инородцы. На фото Лан Анатолий Григорьевич
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Первые относительно достоверные данные о численности тазов относятся к 1872 г. Тогда их насчитывалось 638 человек по Уссурийскому краю. На фото Тинью Федор Максимович
Алёна Шилоносова © ИА REGNUM
Первые относительно достоверные данные о численности тазов относятся к 1872 г. Тогда их насчитывалось 638 человек по Уссурийскому краю. На фото Тинью Федор Максимович
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В 2000 г. состоялось официальное признание тазов – они были включены в единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 24 марта 2000 г. № 255). На фото Ваганова Надежда Васильевна
Алёна Шилоносова © ИА REGNUM
В 2000 г. состоялось официальное признание тазов – они были включены в единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 24 марта 2000 г. № 255). На фото Ваганова Надежда Васильевна
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В начале ХIХ в. у тазов не было отдельных поселений: они жили среди нанайцев, орочей, удэгейцев. На фото Вирютина Валентина Владимировна
Алёна Шилоносова © ИА REGNUM
В начале ХIХ в. у тазов не было отдельных поселений: они жили среди нанайцев, орочей, удэгейцев. На фото Вирютина Валентина Владимировна

Вместе с китайскими мигрантами вытеснялось и всё то, что с ними было связано. Тазский язык, появившийся как смесь китайского, удэгейского и нанайского, оказался под запретом. Вместе с языком забвению предавалась культура этой народности, поскольку именно через язык передаются опыт, ценности, фольклор, традиции, картина мира. Наибольшее количество тазов при этом оказалось в селе Михайловка, в 420 километрах от Владивостока, куда они были сселены еще в 1938 году.

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В 1938 г. тазов решили сосредоточить в одном месте. Для этого в бывшее корейское село Михайловка Ольгинского района их привезли с рек Сучан, Судзухе, Вангоу, Пхусун, Аввакумовка, Тадуши, Тетюхе. На фото Улайси Александр Кириллович
Алёна Шилоносова © ИА REGNUM
В 1938 г. тазов решили сосредоточить в одном месте. Для этого в бывшее корейское село Михайловка Ольгинского района их привезли с рек Сучан, Судзухе, Вангоу, Пхусун, Аввакумовка, Тадуши, Тетюхе. На фото Улайси Александр Кириллович
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В начале ХХ в. тазам был близок мир тайги: они много охотились, занимались рыболовством и собирательством. К концу века хозяйство стало ближе к китайскому образу жизни – огородничество и земледелие. На фото Андриевская Людмила Ивановна
Алёна Шилоносова © ИА REGNUM
В начале ХХ в. тазам был близок мир тайги: они много охотились, занимались рыболовством и собирательством. К концу века хозяйство стало ближе к китайскому образу жизни – огородничество и земледелие. На фото Андриевская Людмила Ивановна
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Подход к земледелию тазы переняли у китайцев: названия сельскохозяйственных культур, технику земледелия, приёмы полеводства. На фото Клеменко Ольга Максимовна
Алёна Шилоносова © ИА REGNUM
Подход к земледелию тазы переняли у китайцев: названия сельскохозяйственных культур, технику земледелия, приёмы полеводства. На фото Клеменко Ольга Максимовна
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Китайский, русский и аборигенный культурные пласты – основные группы, благодаря которым сформировался этнический облик тазов. К аборигенному пласту относятся удэгейцы, нанайцы и орочи. На фото Мамалыга Наталья Викторовна
Алёна Шилоносова © ИА REGNUM
Китайский, русский и аборигенный культурные пласты – основные группы, благодаря которым сформировался этнический облик тазов. К аборигенному пласту относятся удэгейцы, нанайцы и орочи. На фото Мамалыга Наталья Викторовна

Сейчас численность тазов в Михайловке едва ли превысит несколько десятков. Современный мир с его мобильностью, размытыми границами и тотальной глобализацией также не способствует сохранению культуры. Не получая государственной поддержки в сохранении традиций, тазы теряют свою уникальность. О тазском языке последние его носители в селе говорят: «Я понимаю, сказать не могу». Для фотопроекта они написали те слова и выражения, которые ещё помнят.

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Сильные потери традиционной культуры тазов происходили в 1950–1970-е годы, когда началась борьба со всем, что свидетельствует о присутствии китайцев на Дальнем Востоке. На фото Мамалыга Ирина Сергеевна
Алёна Шилоносова © ИА REGNUM
Сильные потери традиционной культуры тазов происходили в 1950–1970-е годы, когда началась борьба со всем, что свидетельствует о присутствии китайцев на Дальнем Востоке. На фото Мамалыга Ирина Сергеевна
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На фото Севка Глеб Федорович
Алёна Шилоносова © ИА REGNUM
На фото Севка Глеб Федорович
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На фото Утайсин Кристина
Алёна Шилоносова © ИА REGNUM
На фото Утайсин Кристина
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На фото Юрганова Ангелина
Алёна Шилоносова © ИА REGNUM
На фото Юрганова Ангелина

Использованы материалы книги «Тазы: этническая история, хозяйство и материальная культура ХIХ-ХХ вв.» Ю. А. Сем, Л. И. Сем.

regnum author Алёна Шилоносова
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