Хранители языка

Алёна Шилоносова, , 14:36 — REGNUM

Интенсивная миграция жителей из Китая на Дальний Восток России началась во второй половине XIX века. В основном это были мужчины, они брали в жёны местных женщин из коренных малых народов — удэгейцев, нанайцев и орочей. Так появилась новая этническая группа — тазы. Современный этноним «тазы» — это русифицированный вариант китайского названия «тадцзы» — инородцы. В 1960—1970-е годы, когда политические отношения СССР и Китая обострились, начался обратный процесс — массированная кампания по вытеснению китайцев из Советского Союза. Несмотря на то, что тазы не подвергались официальным гонениям, по данным переписи 2010 года, в Приморском крае их численность составляла лишь две с половиной сотни.

Вместе с китайскими мигрантами вытеснялось и всё то, что с ними было связано. Тазский язык, появившийся как смесь китайского, удэгейского и нанайского, оказался под запретом. Вместе с языком забвению предавалась культура этой народности, поскольку именно через язык передаются опыт, ценности, фольклор, традиции, картина мира. Наибольшее количество тазов при этом оказалось в селе Михайловка, в 420 километрах от Владивостока, куда они были сселены еще в 1938 году.

Сейчас численность тазов в Михайловке едва ли превысит несколько десятков. Современный мир с его мобильностью, размытыми границами и тотальной глобализацией также не способствует сохранению культуры. Не получая государственной поддержки в сохранении традиций, тазы теряют свою уникальность. О тазском языке последние его носители в селе говорят: «Я понимаю, сказать не могу». Для фотопроекта они написали те слова и выражения, которые ещё помнят.

Использованы материалы книги «Тазы: этническая история, хозяйство и материальная культура ХIХ-ХХ вв.» Ю. А. Сем, Л. И. Сем.