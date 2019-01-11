В сети опубликована петиция с требованием наказания пранкера Вольнова

Москва, , 18:32 — REGNUM В сети опубликована петиция с требованием наказания пранкера Евгения Вольнова.

«Трагедия в Магнитогорске стала настоящим шоком для миллионов россиян. В один момент новогодние праздники сменились на слезы и траур. На трагедии отметился циничный распространитель лживых новостей украинский пранкер Евгений Вольнов. В своем новогоднем стриме он, представившись сотрудником МЧС, обзванивал жителей домов по улице Карла Маркса в Магнитогорске и сообщал о том, что в Магнитогорске состоятся теракты. Просил предупредить об этом соседей по дому», — говорится в петиции на сайте http://change.org/.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобная акция для украинского пранкера не является первой, ранее он стал автором фейка о 300 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Подобные действия могли привести к массовой панике и жертвам. Ввиду высокой общественной опасности, требуем от правоохранительный органов привлечь к ответственности всех причастных к распространению лживой информации о трагедии в Магнитогорске! Они не должны чувствовать себя абсолютно безнаказанными и избежать ответственности и на этот раз! Требуем ввести уголовную ответственность для распространителей подобных фейков!» — подчеркивается в петиции.

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