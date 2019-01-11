ЛНР: в республике корью болеют единицы, а на Украине – эпидемия

Луганск, , 17:59 — REGNUM Корью в Луганской Народной Республике (ЛНР) болеют лишь единицы, в отличие от Украины, заявил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко, сообщает 11 января «Луганский информационный центр».

По его словам, в ЛНР за 11 месяцев 2018 года корью заболели 43 человека, причем половина заразились болезнью на Украине. А по данным министерства здравоохранения Украины, в 2018 году на Украине корью заболели 54,481 тыс. человек, 16 человек скончались.

Докашенко подчеркнул, что в ЛНР корью болеют единицы, тогда как на Украине — эпидемия этой болезни. Такая разница вызвана тем, что в республике иммунизируют население, а на Украине — нет.

Напомним, официально минздрав Украины заявляет, что в стране достаточно вакцин от кори, тогда как реальная ситуация на местах иная: вакцин не хватает на всех, граждане вынуждены выезжать в другие страны, чтобы пройти вакцинацию.