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В сети запустили флешмоб с участием Siri

Общество

Вычисление математического примера голосовым помощником превратилось в музыкальный эксперимент

Вашингтон, 11 января 2019, 17:04 — REGNUM  В сети набирает популярность #SiriChallenge — пользователи просят голосового помощника возвести триллион в десятую степень, а затем превращают ответ в мелодию. Участники флешмоба подыгрывают своеобразному битбоксу подручными инструментами и даже записывают полноценные песни, передает корреспондент ИА REGNUM.

Первым Siri попросил вычислить математический пример индийский музыкальный продюсер Jenreles. Он подыграл ответу голосового помощника с помощью обычных письменных ручек и собрал 4 млн просмотров.

https://twitter.com/kid_chrissy/status/1082472189725687808

После этого повторить музыкальный эксперимент решили и другие пользователи соцсети. Ритм математических вычислений Siri лег не только в основу небольших музыкальных зарисовок, но и полноценных песен.

https://twitter.com/musiciansdaily_/status/1083424488103075840

https://twitter.com/slowmagic/status/1083263466574475264

https://twitter.com/Jerome_Reyez/status/1083134319470698496

Ранее в сети запустили флешмоб Adele Challenge, посвященный британской певице Адель. После заявления артистки о том, что она прекращает музыкальную карьеру, пользователи начали записывать видеопародии на её концерты с помощью мармеладных мишек, пельменей, носков и другими неожиданными способами.

Читайте ранее в этом сюжете: В сети запустили флешмоб в поддержку певицы Адель

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