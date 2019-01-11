Собянин предложил москвичам опрос о «главных делах» столицы

Москва, , 16:30 — REGNUM Жителям Москвы предложили пройти опрос о главных событиях города в 2018 году. О нём сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в социальной сети «ВК».

"Интересно мнение москвичей: что вы считаете главными городскими событиями прошлого года?» — спросил он.

Мэр прикрепил к сообщению ссылку на портал «Активный гражданин», где размещён опрос. Посетителям предлагается выбрать главное событие по четырём направлениям — культура, строительство, здравоохранение и признание.

В «культуре» участники голосования выбирают между единым читательским билетом библиотек Москвы, завершением реставрации дома-музея И.С. Тургенева, «Ночью искусств», открытием концертного зала в парке «Зарядье» и акцией «Ночь в музее». Также предусмотрены поля «свой вариант» и «затрудняюсь ответить».

В «строительстве» посетители голосуют за рекордные темпы строительства дорог, программу реновации, реконструкцию стадиона «Динамо» и всё тем же концертным залом в парке «Зарядье». Дополнительно можно выбрать вариант «ничего из перечисленного».

Ответов о здравоохранении предложено больше: подарок новорождённому, новая система водительских справок, стандарт «Открытая реанимация», школы профилактики инфарктов и инсультов, кампания «Я выбираю здоровое будущее», открытие 10-го инсультного центра, новые подходы к оказанию паллиативной помощи, вакцинация от гриппа в торговых центрах, а также получение несколькими медучреждениями международного статуса «Больница, доброжелательная к ребёнку».

В категории «Международное и общероссийское признание» перечислены несколько рейтингов: место в топ-10 городов с лучшими условиями ля жизни, первое место среди мировых мегаполисов по использованию умных решений, место в топ-10 городов с лучшими фестивалями, место парка «Зарядье» в сотне лучших мест мира по версии журнала Time, признание проекта «Московской электронной школы» на саммите в Хельсинки, а также награда «Активного гражданина» за использование блокчейна в социальном проекте.