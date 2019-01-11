Заявления министра культуры Украины о пропаже икон не обоснованы — УПЦ

Киев, , 16:39 — REGNUM Министр культуры Украины Евгений Нищук не предоставил никаких доказательство того, что из Киево-Печерской лавры пропали иконы, заявил председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов 9 января в интервью изданию «Апостроф».

Он отметил, что заявления чиновника абстрактны, Нищук не говорит, что именно пропало, а заключения комиссии, которая обследовала материальные ценности храмов УПЦ нет.

«Мы не имеем доступа к этому документу. Там более 800 объектов обследовано. Каждый день комиссия посещала и проверяла определенное количество объектов. Почему он сейчас не подписывается и не публикуется — я не знаю», — подытожил Бахов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что в ходе инвентаризации в Киево-Печерской лавре была выявлена недостача икон. Он отметил, что ценности могли пропасть ещё в 2003 году.

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