Два крупных питающих центра Калужской области перевели на телеуправление

Калуга, , 16:11 — REGNUM Подстанции 220 кВ Мирная и Спутник, обеспечивающие энергоснабжение севера и запада Калужской области, включая Калугу и наукоград Обнинск, переведены на дистанционное управление, сообщает 11 января пресс-служба Системного оператора ЕЭС России.

На предприятии отмечают, что до 2021 года технология будет реализована на 93 подстанциях Федеральной сетевой компании ЕЭС по всей стране. В настоящее время телеуправление работает на 24 подстанциях, включая 10, расположенных в центральной части России.

В ходе работ организована передача телеметрической информации в центр управления сетями Приокского предприятия магистральных электрических сетей и диспетчерский центр Смоленского регионального диспетчерского управления энергосистем. Также внесены изменения в конфигурацию и программное обеспечение автоматизированных систем управления ТП, проведена настройка оперативно-информационных комплексов. Выполнен комплекс работ по повышению кибербезопасности, разработаны типовые программы переключений с использованием телеуправления, организованы тренировки персонала.

Электроснабжение северных и западных районов Калужской области, включая административный центр региона — город Калугу с населением около 360 тысяч человек — обеспечивает подстанция 220 кВ Спутник. Она также принимает участие в транзите электроэнергии Черепетской ГРЭС в Калужскую и Московскую энергосистемы.

Подстанция 220 кВ Мирная обеспечивает надёжное электроснабжение наукограда Обнинска с населением 115 тысяч человек и индустриального парка «Ворсино», где расположен ряд крупных промышленных предприятий региона.

Отмечается, что внедрение телеуправления является одним из ключевых направлений цифровизации единой национальной электрической сети.

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