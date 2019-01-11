Мальчик остался без пальца после поездки на эскалаторе в омском ТЦ

Омск, , 15:42 — REGNUM В Омске в одном из торгово-офисных центров произошла трагедия. Двухлетний мальчик лишился пальца на эскалаторе. Инцидент произошёл в ТОЦ «Фестиваль», где ребёнок находился вместе с семьёй в сентябре 2018 года.

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Мать ребёнка намерена истребовать с ООО «ФестМолл» возмещение морального вреда. Соответствующий иск женщина подала в Кировский районный суд города.

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В исковом заявлении указано, что «находясь в ТОЦ «Фестиваль», ребёнок наступил на ступеньку эскалатора и упал, в результате чего у него отрубило фалангу пятого пальца». Истец просит взыскать с компании 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в торговом центре Columbus на Кировоградской улице в Москве частично обрушился эскалатор. Авария произошла в дневное время, когда в ТЦ были посетители.

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