Пятница, 11 Января 2019 года
16:28:22 МСК

Мальчик остался без пальца после поездки на эскалаторе в омском ТЦ

Общество

Мать намерена судиться с ООО «ФестМолл»

Омск, 11 января 2019, 15:42 — REGNUM  В Омске в одном из торгово-офисных центров произошла трагедия. Двухлетний мальчик лишился пальца на эскалаторе. Инцидент произошёл в ТОЦ «Фестиваль», где ребёнок находился вместе с семьёй в сентябре 2018 года.

Читайте также: В одном из торговых центров Москвы у эскалатора провалились ступени

Мать ребёнка намерена истребовать с ООО «ФестМолл» возмещение морального вреда. Соответствующий иск женщина подала в Кировский районный суд города.

Ранее по теме: Несколько школьников пострадали на эскалаторе в торговом центре Ставрополя

В исковом заявлении указано, что «находясь в ТОЦ «Фестиваль», ребёнок наступил на ступеньку эскалатора и упал, в результате чего у него отрубило фалангу пятого пальца». Истец просит взыскать с компании 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в торговом центре Columbus на Кировоградской улице в Москве частично обрушился эскалатор. Авария произошла в дневное время, когда в ТЦ были посетители.

Читайте ранее в этом сюжете: Спуск на эскалаторе обернулся для жительницы Краснодара реанимацией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в развлекательных заведениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить