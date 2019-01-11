Норвежские экологи обеспокоены экологической угрозой в Баренцевом регионе

Осло, , 15:36 — REGNUM Независимые норвежские экологи бьют тревогу и призывают на помощь Россию, сообщают «Новости-РФ». Как пишет в своем обращении к коллегам и властям РФ глава норвежской природоохранной организации «Зеленые воины» Курт Оддекалв, угрозу экологии Баренцева региона представляет опасный груз потопленной в годы Второй мировой войны нацистской подлодки U-864. По мнению эколога, тонны ртути и оксида урана в случае разрушения лодки могут смертельно отравить Северное и Баренцево моря. Оддекалв уверен, что радикальные шаги, которые намерена применить Норвегия, грозят экологическим коллапсом для всего Баренцева региона, поскольку у королевства нет необходимых технологий и опыта в решении таких сложных технологических задач. Между тем все это есть у России.

Немецкая подводная лодка U-864 была потоплена вблизи Бергена в 1945 году. После того, как ее корпус был обнаружен в 2003 году, было принято решение о ее поднятии и захоронении, однако тогда еще никто не знал об опасной «начинке», находящейся на борту субмарины.

«Информация о 65 тоннах металлической ртути в почти что двух тысячах стальных бутылок была найдена в британских архивах, рассекреченных лишь 6 лет назад, — рассказал руководитель центра экологического консалтинга и мониторинга «Помор» Тимофей Суровцев. — Есть также данные о том, что вместе с ртутью на борту потопленной подлодки находятся еще и две тонны оксида урана. Сегодня лодка находится на глубине 150 метров в западной Норвегии, недалеко от острова Федье, в самой середине Северного моря».

Правительство Норвегии приняло решение захоронить подлодку на месте гибели, накрыв ее своеобразным саркофагом из слоя песка и камней. Однако, пишут «Новости-РФ», эксперты не без оснований считают, что это — худшее решение. В этом абсолютно уверена норвежская экологическая организация «Зеленые воины», которая сомневается в эффективности и безопасности такого исхода.

«Покрытие из песка и камня не исключает утечку в долгосрочной перспективе. Норвегия просто не обладает опытом обращения с выбросами ртути, которая образует хлорид ртути в контакте с морской водой. Когда ртуть вступает в контакт с углеродом и другими органическими веществами, образуется метилртуть, которая является очень опасным нейротоксином», — предупреждает местные власти руководитель «зеленых» Курт Оддекалв, который более 30 лет занимается различными проблемами загрязнения.

Эксперт утверждает, что метилртуть заражает морские организмы, накапливается в рыбьем жире и, наконец, попадает в морепродукты, которые мы едим. Наибольшая концентрация этого нейротоксина достигается в организме человека. Яд проникает в центральную нервную систему и может вызвать серьезное повреждение мозга и почечную недостаточность.

«Мы не хотим новых пандемий Минамата», — говорит Курт Оддекалв, ссылаясь на сильное загрязнение ртутью, длившееся десятилетиями в заливе Минамата в Японии.

Тогда более трех тысяч человек поcтрадали от употребления в пищу рыбы, полной метилртути, напоминает издание. Подводная лодка U864 является крупнейшим в мире отдельным источником загрязнения ртути в море по состоянию на сегодня, отмечают эксперты Союза зеленых Норвегии и требуют, чтобы власти страны отменили решение о захоронении. Они выступают за подъем судна и находящейся на нем ртути, а также за очищение морского дна от ртути там, где разбросаны обломки лодки.

«Мы надеемся, что Россия поможет нам сосредоточиться на решении проблемы загрязнения в Норвегии, так же, как Норвегия помогла России очистить загрязненные порты на Кольском полуострове в 1990-х годах, — пишет Курт Оддекалв. — Норвежским властям в лице премьер-министра Эрне Сульберг необходимо объяснить, что это — не только личное дело королевства. Международное сообщество очень обеспокоено наличием такого крупного источника загрязнения и не уверено в эффективности и безопасности процедур, которые местные власти планируют принять для его локализации. Мы не знаем точного количества оксида урана, который может оказаться в cудне — а это может быть более двух тонн. Мы знаем, что подводная лодка U234, отправившись в Японию, чтобы заменить U-864 после eе торпедирования, содержала 560 кг оксида урана. Подводную лодку задержали американцы, а оксид урана был позже обогащен и использовался в качестве материала для ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Сегодня существует реальная опасность распространения метилртути во всём Северном море, при этом мы очень критично относимся к идее захоронения подлодки под песком и камнем — эрозия и морские животные будут распространять метилртуть, а потенциальные землетрясения смогут разрушить покровный слой и распространить яд. Подводная лодка имеет также несколько тонн тротила в грузе, который может взорваться при обрушении обломков под несколькими тоннами песка и камня. Взрыв приведет к тому, что ртуть и оксид урана испарятся на поверхность и быстро распространятся в близлежащие районы. Этот худший сценарий сразу же сделает необитаемым остров Федье, а через пару недель ртуть попадет в Россию».

«Мы не хотим, чтобы Норвегия своими необдуманными действиями спровоцировала острое загрязнение, которое останется в морской среде на тысячи лет. Поэтому мы просим, чтобы российские власти связались с правительством Норвегии, с премьер-министром Эрной Сульберг, и попросили Норвегию прекратить строительство над подлодкой ненадежного саркофага и совместными усилиями подняли остатки ртути», — заключает норвежский эколог.