В Ярославле вводят безналичную оплату питания в школах

Ярославль, , 15:24 — REGNUM В ярославских школах реализуется пилотный проект по переходу на безналичную оплату питания на основе системы «Школьная карта». Об этом сообщает официальный информационный портал мэрии Ярославля.

Система «Школьная карта» позволит не только осуществлять безналичный расчёт и автоматизировать процесс учёта в образовательных учреждениях, но и предоставлять родителям сведения о питании их детей в режиме on-line.

Это аналог кредитной карты, со своим счётом, который родители могут пополнить в любое время. Система позволит полностью избавиться от налички, и родители могут быть уверены, что их ребёнок потратит деньги в школьной столовой или буфете. В приложении они смогут даже посмотреть, что конкретно купил ребёнок, — поясняет генеральный директор ЗАО «Соцпитание» Владимир Руденко.

Как сообщает информационный портал мэрии Ярославля, инициатива внедрения проекта принадлежит мэру Владимиру Волкову. Сообщается также, что в настоящий момент в пилотном проекте принимают участие семь городских школ. Система уже работает в двух школах города: № 42 и № 56. Остальные пять школ перейдут на «Школьную карту» к концу января.

Однако, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, система «Школьная карта» ещё не работает, как минимум, в школе №42, не завезено даже оборудование. Для работы системы необходимо провести большую разъяснительную работу как с преподавателями, так и с родителями. Некоторые из них, не отрицая очевидных преимуществ безналичной оплаты, высказывают сомнения в удобстве использования системы. В частности непрофильная функция учителей по сбору денег не отменяется, а лишь заменяется заполнением электронных форм. У родителей есть вопросы о том, сможет ли питаться ребёнок в случае утери карты или возникновения технического сбоя системы.

Стоит отметить, что при помощи «Школьных карт» можно контролировать доступ в школу, то есть система работает как электронный пропуск. Однако вводить эту функцию или нет, будут решать директора в каждом конкретном учебном учреждении совместно с родителями.