Суд арестовал предполагаемого убийцу полицейского из Тверской области

Подольск, Московская область, , 15:21 — REGNUM Мужчина, которого подозревают в убийстве сотрудника полиции из Тверской области, арестован. На мере пресечения в виде заключения под стражу настоял следователь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР 11 января.

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Преступления было совершено 9 января в городе Подольске Московской области. В ходе застолья между мужчинами возникла ссора на почве ревности к общей знакомой. Злоумышленник нанёс обидчику несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Также известно, что потерпевший являлся сотрудником полиции и проходил службу в Тверской области.

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В настоящее время подозреваемому, который является уроженцем Чувашии, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Свою вину мужчина уже признал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он уже был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

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