Вспомогательный епископ Рима удивился неспособности власти убрать мусор

Рим, , 15:18 — REGNUM Вспомогательный епископ Рима монсеньор Паоло Лоджудиче выразил удивление неспособности властей итальянской столицы решить проблему уборки мусора с улиц, передает информагентство Ansa в пятницу, 11 января.

Комментарии были даны епископом в эфире Радио Ватикана. Монсеньор выразил удивление, что такая проблема может становиться нерешаемой в огромном городе. Он призвал чиновников объяснить землякам, с чем связана проблема очень медленной уборки мусора с улиц.

Лождудиче подчеркнул, что обращается к властям не как высокопоставленный представитель католической Церкви, а как простой горожанин.