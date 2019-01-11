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Вспомогательный епископ Рима удивился неспособности власти убрать мусор

Общество

Епископ подчеркнул, что задает свои вопросы «как простой горожанин»

Рим, 11 января 2019, 15:18 — REGNUM  Вспомогательный епископ Рима монсеньор Паоло Лоджудиче выразил удивление неспособности властей итальянской столицы решить проблему уборки мусора с улиц, передает информагентство Ansa в пятницу, 11 января.

Комментарии были даны епископом в эфире Радио Ватикана. Монсеньор выразил удивление, что такая проблема может становиться нерешаемой в огромном городе. Он призвал чиновников объяснить землякам, с чем связана проблема очень медленной уборки мусора с улиц.

Лождудиче подчеркнул, что обращается к властям не как высокопоставленный представитель католической Церкви, а как простой горожанин.

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Зарубежная хроника
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