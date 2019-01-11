В Казахстане планируют расширить понятие «взятка»

Астана, , 15:18 — REGNUM В уголовный кодекс Казахстана планируется внести разъяснение понятию «взятка». Об этом говорится в законопроекте по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, сообщает 11 января агентство «КазТАГ».

Согласно проекту документа, взяткой считается предметы, деньги, ценные бумаги, иное имущество, а также имущественные или неимущественные блага и преимущества.

Авторы законопроекта пояснили, что новое определение позволит расширить понятие с чисто имущественных выгод до неправомерных преимуществ, включающих нематериальные блага. Под нематериальными благами понимаются невещественные объекты, стоимость которых не может быть точно измерена.

Отметим, вышеуказанный законопроект вынесен на общественное обсуждение до 25 января. При составлении документа авторы руководствовались рекомендациями Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

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