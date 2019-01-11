Разница в менталитете: почему раздражаются немецкие туристы

Москва, , 15:04 — REGNUM Немцы относятся к категории весьма спокойных, прагматичных и дисциплинированных наций, в отличие, скажем, от латиноамериканцев или южных европейце, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Понятно, что громкая речь, особенно в нетрезвом виде, чрезмерная «активность» при фотографировании «селфи», а зачастую и определенная «бесцеремонность» некоторых российских туристов раздражает изрядную часть населения Германии (если быть более точным — около 60% населения недовольны поведением туристов из России)», — пояснил эксперт.

Впрочем, наши соотечественники далеко не единственные, кто раздражает почтенных бюргеров. Так, почти столько же жителей Германии указали на свое недовольство поведением туристов из Британии.

«Налицо существенная разница в менталитете народов. Причем, если в российских гражданах немцев раздражают одни черты характера и особенности поведения, то в британцах — совершенно другие. Ничего особенного в этом нет», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного туристичесим сервисом Ab-in-den-urlaub, находящихся на отдыхе жителей Германии чаще других раздражают русские и британские туристы.

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