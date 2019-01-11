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В столице Уганды зафиксирована вспышка холеры

Общество

Эксперты заявляют, что основной причиной стала антисанитария и несоблюдение норм личной гигиены

Кампала, 11 января 2019, 15:07 — REGNUM  Министерство здравоохранения Уганды подтвердило семь случаев заболевания холерой в столице страны, Кампале. Один из случаев — с летальным исходом. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

По данным издания, министерство расследует 16 новых предположительных случаев заболевания холерой в городе.

Государственный министр здравоохранения Уганды Морику Джойс Кадусу уже посетил районы Кабова и Рубага, где случилась вспышка заболеваний. Причиной ЧП он назвал плохие санитарные условия и несоблюдение норм гигиены.

«То, что я увидел в Кабова — жалкое зрелище. Не важно, сезон дождей или сухой сезон, тут можно заразиться любой болезнью из-за антисанитарии», — отметил доктор Кадусу.

По его словам, жителям Кабова дали две недели на уборку территории.

Министерство здравоохранения Уганды призвало жителей страны соблюдать личную гигиену и обеспечивать себе достойные санитарные условия.

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Холера
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